Usa, otto capi d’accusa contro Pete Hegseth. Trump: «Merita 10 e lode»

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Washington Dc - Si tratterebbe di una macchinazione, di un «sabotaggio». Pete Hegseth non ha dubbi, c’è chi vuole la sua testa e sta montando un caso inesistente sul suo operato. In un’accorata conferenza stampa al Pentagono, la prima in sei mesi, il segretario alla Difesa ha respinto gli attacchi che da settimane gli rivolgono esponenti di entrambi i partiti ed ha ribadito come la guerra in Iran sia stata una scelta difficile ma «giusta». Dice, Hegseth, che l’iniziativa di impeachment «è uno sp