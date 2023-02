A 20 giorni dalle elezioni presidenziali e parlamentari, nel nord della Nigeria almeno 40 persone sono morte in seguito allo scontro armato tra alcuni “banditi” e una compagnia di sicurezza privata.

La sparatoria è avvenuta ieri nello stato di Katsina. Un gruppo armato irregolare ha tentato di rubare il bestiame di un villaggio presidiato da una squadra di “vigilantes” pagati dal governo centrale. In seguito al furto, le guardie armate hanno inseguito i fuorilegge dando vita a un intenso scontro a fuoco in cui sono morti a decine.

Nonostante i tentativi del governo per aumentare la sicurezza , la rottura del patto sociale e la proliferazione di gruppi armati non statali mettono a repentaglio la popolazione della Nigeria, un paese in vertiginosa crescita demografica e ricco di risorse naturali.

