È il giorno del giuramento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. In una Washington deserta e blindata dopo l’assalto al Congresso a Capitol Hill del 6 gennaio, il democratico inizierà ufficialmente il suo mandato con la tradizionale cerimonia di insediamento. Il presidente uscente Donald Trump ha deciso di non essere presente alla cerimonia, rompendo una tradizione che va avanti da sempre. Il tycoon e la moglie Melania hanno lasciato la Casa bianca e hanno salutato amici e sostenitori alla base militare di St. Andrews. Nel frattempo Joe Biden, la moglie Jill, la vicepresidente Kamala Harris e il marito hanno partecipato a una cerimonia religiosa nella Cathedral of St. Matthew the Apostle.

A riprova del clima teso tra i due leader, il repubblicano non ha neanche citato una volta Biden nel corso del suo discorso di ieri, durante il quale ha elencato i successi del suo mandato e ha promesso che il suo movimento Make America Great Again è «solo all'inizio». Di seguito, tutti gli aggiornamenti sull’Inauguration Day nel nostro liveblog.

