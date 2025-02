Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il consigliere di Putin per gli affari esteri Yuri Ushakov sono arrivati nella capitale saudita lunedì sera. Ushakov ha dichiarato che i colloqui saranno «puramente bilaterali» e non includeranno funzionari ucraini

Sono giorni intensi per la diplomazia internazionale che sta cercando di mediare tra le delegazioni di Russia e Ucraina con l’obiettivo di porre fine a una guerra giunta oramai al suo terzo anno. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto dei colloqui telefonici con Volodymyr Zelensky e Donald Trump dopo la riunione informale da lui convocata all’Eliseo insieme agli altri leader Ue. «Vogliamo una pace solida e duratura in Ucraina. A questo scopo la Russia deve porre fine alla sua aggressione e questo deve accompagnarsi con garanzie di sicurezza forti e credibili per gli ucraini. In caso contrario il rischio sarebbe quello di vedere il cessate il fuoco finire come gli accordi di Minsk», ha scritto il presidente francese su X. «Ci lavoreremo con tutti gli europei, gli statunitensi e gli ucraini. Questa è la chiave», ha aggiunto il capo dello Stato. «Siamo convinti che gli europei dovranno investire meglio, di più e insieme per la loro sicurezza e la loro difesa, per oggi e per domani», ha aggiunto Macron. Una presa di posizione contro il tentativo della Casa Bianca di escludere Bruxelles dal tavolo delle trattative.

Parallelamente a Riad si terrà oggi un incontro tra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Si tratta del primo vertice importante tra Washington e Mosca a meno di un mese dall’insediamento di Trump alla Casa Bianca.

Sono iniziati i colloqui a Riad I colloqui tra delegazioni americana e russa nel palazzo Diriyah di Riad, di proprietà della famiglia reale saudita, sono cominciati senza essere preceduti dalle tradizionali strette di mano a beneficio di fotografi e telecamere. I giornalisti sono stati ammessi brevemente nella sala dove si svolgono le trattative quando le delegazioni erano già sedute al tavolo. Alla destra dei mediatori sauditi - il ministro degli esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, e il consigliere per la sicurezza nazionale saudita Mosaad bin Mohammad Al-Aiban - siedono i rappresentanti americani: il segretario di Stato Marco Rubio, il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz e l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff. Alla sinistra i russi: il ministro degli Esteri Serghei Lavrov e il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. Quest'ultimo aveva detto ieri che ai colloqui avrebbe presenziato anche Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, una figura molto autorevole a Mosca. L'inviato di Trump è a Bruxelles Mentre a Riad sono iniziati i colloqui di pace sull'Ucraina tra Usa e Russia, che escludono l'Europa, l'inviato dell'amministrazione Trump Keith Kellogg è arrivato a Bruxelles, dove è stato già accolto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In giornata vedrà anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, prima di volare in Polonia, dove incontrerà il presidente Andrzej Duda. Tajani: "Senza l'Europa non si può arrivare alla pace in Ucraina" "Sono assolutamente convinto che, senza l'Europa che deciderà se mantenere o meno le sanzioni alla Russia, non si possa arrivare a un accordo di pace". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a "Radio anch'io" su Rai Radio 1. "Non ci si può arrivare neanche senza l'Ucraina, perché poi sono gli ucraini a combattere sul terreno. Certamente gli Stati Uniti sono stati il principale sostenitore dell'Ucraina", è vero che "c'è un altro presidente, ma fino ad oggi sono coloro che aiutano più di ogni altro l'Ucraina, quindi hanno ovviamente la più importante voce in capitolo nel confronto con i russi". Le condizioni di Zelensky e il suo viaggio a Riad Sempre oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriverà a Riad ma ha annunciato che non parteciperà ai colloqui tra Stati Uniti e Russia. Incontri bilaterali con i leader sauditi si terranno invece nella giornata di domani 19 febbraio. «L’Ucraina non parteciperà ai colloqui – ha detto Zelensky – Non sappiamo nulla di questi incontri e consideriamo inutile ogni negoziazione sull’Ucraina senza la partecipazione dell’Ucraina. Non riconosceremo nessun accordo raggiunto senza di noi». Le relazioni economiche tra Russia e Stati Uniti sono al centro dell'incontro a Riad La ripresa delle relazioni economiche tra la Russia e gli Usa sarà fra i temi principali nelle trattative che cominciano oggi a Riad dopo che "le compagnie americane hanno perso oltre 300 miliardi di dollari lasciando il mercato russo". Lo ha detto Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e personaggio molto influente a Mosca, che fa parte della delegazione russa ai colloqui in Arabia Saudita. "Trovare vie comuni e soluzioni positive ai problemi è molto importante per gli Usa e per molti altri Paesi che cominciano a capire che il mercato russo è molto attraente e c'è bisogno di essere presenti in questo mercato", ha affermato Dmitriev, citato dalle agenzie russe. Chi sono i negoziatori russi e americani che si incontrano a Riad Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il consigliere di Putin per gli affari esteri Yuri Ushakov sono arrivati nella capitale saudita lunedì sera. Ushakov ha dichiarato che i colloqui saranno «puramente bilaterali» e non includeranno funzionari ucraini. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e l'inviato speciale Steve Witkoff sono gli emissari mandati da Trump per incontrare la delegazione russa. Macron: "Vogliamo una pace solida e duratura in Ucraina" Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto dei colloqui telefonici con gli omologhi di Stati Uniti e Ucraina, rispettivamente Donald Trump e Volodymyr Zelensky, dopo la riunione informale tenutasi ieri a Parigi. Lo ha annunciato Macron su X. "Vogliamo una pace solida e duratura in Ucraina. A questo scopo la Russia deve porre fine alla sua aggressione e questo deve accompagnarsi con garanzie di sicurezza forti e credibili per gli ucraini. In caso contrario il rischio sarebbe quello di vedere il cessate il fuoco finire come gli accordi di Minsk", ha scritto il presidente francese. "Ci lavoreremo con tutti gli europei, gli statunitensi e gli ucraini. Questa e' la chiave", ha aggiunto il capo dello Stato. "Siamo convinti che gli europei dovranno investire meglio, di piu' e insieme per la loro sicurezza e la loro difesa, per oggi e per domani", ha poi scritto Macron. Europa A Parigi gli europei provano a riprendere un posto nelle trattative sull’Ucraina, ma sulle truppe tentennano

© Riproduzione riservata