Il console italiano ha chiesto il cambio di giurisdizione dalla Gran Bretagna all’Italia affinché la bimba affetta da una malattia degenerativa incurabile venga trasferita a Roma. L’udienza è fissata per oggi alle 12, verrà rinviato fino all’esito il distacco dai macchinari che la tengono in vita

È atteso per oggi il verdetto della Corte d’Appello per il caso Indi Gregory, la neonata di 8 mesi affetta da una malattia mitocondriale degenerativa incurabile, a cui l’Italia ha concesso in via urgente la cittadinanza perché venga operata a Roma.

Il giudice mercoledì aveva deciso di autorizzare per giovedì il distacco dai supporti vitali come stabilito dall’ospedale, ma il console italiano a Manchester, Matteo Corradini, ha presentato a poche ore dalla sospensione della cura la richiesta perché venga spostata la giurisdizione dalla Gran Bretagna all’Italia. Di fronte alla sua richiesta, il distacco è stato rinviato fino al verdetto. L’udienza è fissata per oggi alle 12:15 ora britannica (13:15 ora italiana).

Il supporto

In Gran Bretagna il caso è seguito dall’associazione cattolica Christian Concern, in Italia dall’ex leghista e avvocato Simone Pillon e dal portavoce di Pro Vita, Jacopo Coghe. Oltre a supportare la famiglia passo passo, hanno fatto sapere che l’intenzione è trasportare la bimba in Italia affinché venga affidata alle cure dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il padre di Indi ha riferito che Palazzo Chigi ha comunicato con il ministero della Giustizia britannico.

Il presidente della Fraternità Comunione e Liberazione Davide Prosperi esprimendo vicinanza alla piccola Indi Gregory, ai suoi genitori e sostenendo «le loro richieste anche alla luce della disponibilità dell'ospedale Bambino Gesù di Roma ad accoglierla e dell'impegno del Governo italiano a prendersi carico del loro trasferimento».

Per Prosperi «è giusto spendersi in ogni modo possibile per accompagnare chi soffre, con quell'amore e quella cura che ogni persona, nel suo grande mistero, merita».

Il giudice Robert Peel, che ha accolto le tesi dei medici, nella sentenza di mercoledì ha confermato che continuare a tenere in vita la bambina con la ventilazione meccanica e l’alimentazione artificiale per via nasale sarebbe un accanimento terapeutico che la farebbe soltanto soffrire.

