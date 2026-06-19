«È un’umiliazione”, i Maga contro Trump. E gli eredi Vance e Rubio rischiano grosso

Il vicepresidente mandato allo sbaraglio, il segretario di stato rimane in silenzio. Il presidente è riuscito a unire isolazionisti e interventisti nella furente critica al memorandum d’intenti con gli ayatollah. In vista del probabile disastro del midterm, tutti gli eredi sono destinati a essere divorati dal monarca in parabola discendente

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Il segretario di Stato e di molte altre cose, Marco Rubio, da giorni tace e lascia parlare il vicepresidente, JD Vance, in qualche modo felice di intestarsi un memorandum d’intesa – non è un accordo o un trattato, i dettagli andranno negoziati nei prossimi 60 giorni, come sempre – che lui racconta come pace conquistata e i suoi detrattori come vergognosa resa. Rubio tace perché chiaramente è in estremo imbarazzo nello scorrere i 14 punti che sanciscono l’incapacità dell’amministrazione non solo