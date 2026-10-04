Midterm, la strategia della paura. Così Trump condiziona il voto

Lo stratega dem Hardaway a Domani: «Ci aspettiamo che faccia tutto il possibile per ostacolare un’elezione libera». Il timore dell’Ice ai seggi, il possibile sequestro di schede, le intimidazioni: un’America irriconoscibile si avvia alle urne

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Washington DC – «Stiamo prendendo molto sul serio il rischio di interferenze politiche. Ci aspettiamo che Donald Trump faccia tutto il possibile per ostacolare un voto libero e corretto, cercando di sottrarre agli Stati il potere di gestire le elezioni ed estendendo il controllo federale fino ai seggi». A meno di un mese dalle consultazioni di metà mandato, Michael Hardaway racconta a Domani il clima teso che si respira nel paese, dove l’appuntamento del 3 novembre è diventato anche questione di