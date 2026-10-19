Iran, il falco Akhlaghi guiderà l’escalation hi-tech dell’offensiva iraniana

Il nuovo ministro della Difesa di Teheran deve ricostruire e potenziare l'infrastruttura militare-industriale della Repubblica islamica. Nella sua carriera si è dedicato soprattutto al settore aerospaziale e industriale: gli iraniani si preparano così ad un salto di qualità della guerra contro gli Usa

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Volano nuovi falchi nei cieli di Teheran. Falchi hi-tech. Due notti fa è stato nominato il nuovo ministro della Difesa iraniano: è Mehrdad Akhlaghi. Il suo nome aveva già ottenuto il placet dei vertici militari, del presidente Masoud Pezeshkian e della Commissione per la sicurezza nazionale al Parlamento, dove solo in 15 si sono opposti alla sua nomina a fronte di 237 favorevoli. Il compito del generale doppiamente sanzionato – sia dagli Stati Uniti che dalle Nazioni Unite – non è semplice: deve