Iran, Casa Bianca erratica. Trump “vede” la pace, Hegseth proroga la guerra

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Donald Trump starebbe discutendo con i suoi consiglieri più stretti della possibilità di dichiarare la fine delle ostilità, ai giornalisti ha detto che la guerra non durerà «troppo a lungo». Nelle stesse ore in cui pronunciava questa frase, l’Iran rispondeva colpendo basi statunitensi e alleate in Bahrein, Giordania, Iraq, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, completando lo scambio di fuoco più intenso da più di un mese. Nel frattempo il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, dava disposizioni opposte