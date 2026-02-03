Intervista

Così i fact-checker iraniani cercano di “bucare” i blackout del regime

Marika Ikonomu
03 febbraio 2026 • 07:00

Parla la giornalista Rosa Mohtaseb, della piattaforma indipendente Factnameh, che opera in esilio con l’obiettivo di verificare le informazioni diffuse dai media governativi iraniani: «Nel mio paese la tecnologia non è uno strumento di libertà, ma di repressione e di ingegneria dell’opinione pubblica»

Non c’è solo il trauma provocato dalle uccisioni su larga scala: la popolazione iraniana è «costantemente costretta a rimanere vigile per non cadere nelle trappole della disinformazione governativa» o, in alcuni casi, «di narrazioni fuorvianti di settori dell’opposizione». Rosa Mohtaseb è una giornalista iraniana e fact-checker di Factnameh, piattaforma indipendente che opera in esilio con l’obiettivo di verificare le informazioni diffuse dagli organi del regime e dai media governativi iraniani.

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali