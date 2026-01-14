Centinaia di iraniani in fuga verso la Turchia. «Hanno tutti paura»

Mediatore tra migranti e trafficanti, il turco Kuzey: «Abbiamo ricevuto quattrocento richieste in meno di una settimana. Sono soprattutto i giovani a chiamarmi». L’attivista iraniana Parisa Nazar: «La gente ha il terrore delle ritorsioni del regime, teme che ci saranno tantissime condanne a morte»