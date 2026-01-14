voci dalle rotte di confine

Centinaia di iraniani in fuga verso la Turchia. «Hanno tutti paura»

Bianca Senatore
14 gennaio 2026 • 20:38

Mediatore tra migranti e trafficanti, il turco Kuzey: «Abbiamo ricevuto quattrocento richieste in meno di una settimana. Sono soprattutto i giovani a chiamarmi». L’attivista iraniana Parisa Nazar: «La gente ha il terrore delle ritorsioni del regime, teme che ci saranno tantissime condanne a morte»

I telefoni trillano ogni pochi minuti: messaggi, vocali, telefonate. La linea di Kuzey ribolle come non accadeva da molti mesi, ma negli ultimi giorni, dopo lo scoppio delle proteste in Iran, la rotta verso la Turchia si è risvegliata. A separare i due paesi ci sono 534 chilometri, per lo più montuosi, ed è proprio lì, nei mille e più varchi che i passatori conoscono a memoria, che avviene la fuga degli iraniani dal regime degli ayatollah. «Abbiamo ricevuto più di quattrocento richieste in meno

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.