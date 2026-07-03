Gli Stati Uniti hanno avvertito l'Iran la scorsa primavera delle intenzioni di Israele di assassinare il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e il presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, impegnati nei negoziati con Washington per mettere fine al conflitto e riaprire lo Stretto di Hormuz. Lo riportano oggi il Washington Post e il New York Times, citando alti funzionari a conoscenza della questione. Temendo che un attacco potesse compromettere i negoziati, gli Stati Uniti hanno chiesto "ad altri Paesi della regione di avvertire l'Iran della possibilità che Israele potesse prendere di mira i due funzionari", ha riferito il Nyt. "Uccidendo quelle persone, si uccidono i pragmatici", ha detto un funzionario citato dal Wp. Già a marzo, quando l'amministrazione Trump iniziò a esplorare opzioni diplomatiche per porre fine alla guerra, i funzionari americani avevano detto alle controparti israeliane di non continuare a uccidere i leader iraniani, ha fatto sapere un diplomatico