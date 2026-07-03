I funerali di stato dureranno fino al 9 luglio con il feretro dell’ex Guida suprema, uccisa il 28 febbraio durante l’operazione militare statunitense Epic Fury, che passerà anche per la città santa di Qom prima di essere sepolto a Mashhad
La salma dell’ex Guida suprema Alì Khamenei è giunta nella Grande Moschea di Mosalla a Teheran per l’inizio delle cerimonie funebri. Nella capitale sono attese circa 20 milioni di persone per un evento che si prospetta tra i più imponenti mai avuti nel paese. Presenzieranno alle esequie anche rappresentanti politici provenienti da oltre cento paesi. Sarà assente invece il figlio Mojtaba Khamenei per questioni di sicurezza. I funerali di stato dureranno fino al 9 luglio con il feretro dell’ex Guida suprema, uccisa il 28 febbraio durante l’operazione militare statunitense Epic Fury, che passerà anche per la città santa di Qom prima di essere sepolto a Mashhad.
Le trattative tra Teheran e Washington per implementare il Memorandum of understanding rimangono in stallo per tutta la durata dell’evento. Intanto articoli del New York Times e del Washington Post riportano la notizia che alcuni funzionari della Casa Bianca hanno avvertito gli iraniani sulle intenzioni israeliane di uccidere i loro capi negoziatori.
Iran, nuovo capo Pasdaran presente ai funerali di Khamenei a Teheran
Il generale di brigata Ahmad Vahidi, nuovo leader del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo a Teheran, durante la cerimonia funebre in onore di Khamenei. Lo riporta Al Jazeera.
La salma di Khamenei è a Teheran per la cerimonia funebre
La salma dell'ex Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, è arrivata al complesso religioso di Teheran dove si svolgeranno i suoi funerali a quattro mesi dalla sua uccisione in un attacco israeliano-statunitense. Le autorità iraniane prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella capitale per un tributo nazionale che durerà tre giorni. L'evento è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili. Le esequie dureranno fino al 9 luglio con la salma di Khamenei che passerà per la città santa di Qom prima della sepoltura che avverrà nella città natale dell'ex Guida suprema a Mashhad.
Gli Usa avvertirono Teheran che Israele voleva uccidere i negoziatori
Gli Stati Uniti hanno avvertito l'Iran la scorsa primavera delle intenzioni di Israele di assassinare il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e il presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, impegnati nei negoziati con Washington per mettere fine al conflitto e riaprire lo Stretto di Hormuz. Lo riportano oggi il Washington Post e il New York Times, citando alti funzionari a conoscenza della questione. Temendo che un attacco potesse compromettere i negoziati, gli Stati Uniti hanno chiesto "ad altri Paesi della regione di avvertire l'Iran della possibilità che Israele potesse prendere di mira i due funzionari", ha riferito il Nyt. "Uccidendo quelle persone, si uccidono i pragmatici", ha detto un funzionario citato dal Wp. Già a marzo, quando l'amministrazione Trump iniziò a esplorare opzioni diplomatiche per porre fine alla guerra, i funzionari americani avevano detto alle controparti israeliane di non continuare a uccidere i leader iraniani, ha fatto sapere un diplomatico
© Riproduzione riservata