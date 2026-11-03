Iran, la guerra continua a urne aperte. Nuovo raid Usa sull’isola di Qeshm

Donald continua a dire tutto e il contrario di tutto («questo non è un conflitto»), ma non rinuncerà ad essere commander in chief. Mentre gli attacchi segreti su Hormuz non si sono mai fermati, il presidente annuncia: «A fine anno basta aiuti allo Stato ebraico»

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Quando si è svegliata, Teheran ha visto il presidente americano insanguinato, già morto: lo era in uno dei manifesti che campeggiava a Enghelab, piazza della Rivoluzione. In un'altra immagine il tycoon era dietro le sbarre con un messaggio in calce: «Uccideremo Trump». In quelle ore in America, mentre i suoi cittadini entravano e uscivano dalle urne, il presidente Usa concedeva interviste a raffica alla Fox, rassicurando che un accordo con gli iraniani può essere concluso «in qualsiasi momento»,