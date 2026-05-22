I repubblicani cancellano il voto sull’Iran, al Congresso deflagra la coalizione di Trump

Traballa la maggioranza di fronte a una risoluzione che avrebbe limitato i poteri di guerra dell’esecutivo. Intanto, il presidente contraddice la sua amministrazione e invia 5mila soldati in Polonia

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Giovedì sera i leader repubblicani alla Camera hanno cancellato in fretta e furia il voto su una risoluzione che avrebbe limitato i poteri di guerra di Donald Trump in Iran, temendo una sconfitta della maggioranza, sempre più spaccata sulla guerra (e non solo). La risoluzione, presentata dai democratici, avrebbe imposto a Trump di ottenere un’autorizzazione del Congresso per proseguire le operazioni militari contro Teheran. Il voto precedente, il 14 maggio, si era concluso con un pareggio di 2