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L’Arabia Saudita ha reso noto d’aver intercettato un drone Houthi diretto verso La Mecca, ma i ribelli yemeniti si sono dissociati: in un post su X, il portavoce militare dei ribelli sostenuti dall'Iran, Yahya Saree, ha respinto la versione della coalizione, definendola falsa e affermando che il gruppo non ha condotto alcuna operazione in territorio saudita. Al contempo, però, hanno rivendicato sei attacchi contro aeroporti e impianti petroliferi in Arabia Saudita, nonostante un raro incontro tra alti funzionari sauditi e iraniani avvenuto a Teheran all'inizio di questa settimana, al termine del quale le due parti avevano concordato di risolvere le divergenze regionali attraverso il dialogo.

A cercare di abbassare la temperatura su conflitto è intervenuto nel frattempo anche il vicepresidente JD Vance. Durante un incontro con gli elettori organizzato da Fox News a Fort Worth, in Texas, ha risposto a un elettore repubblicano che metteva in dubbio il rispetto della promessa di porre fine alle costose guerre all'estero: Vance ha riconosciuto le preoccupazioni per il coinvolgimento militare americano nella regione. «Capisco la frustrazione per le campagne militari in Medio Oriente» ha detto. «Vi prometto che Donald Trump non permetterà che diventi una guerra senza fine» ha aggiunto.

I mediatori qatarioti oggi tornano a Teheran I mediatori del Qatar tornano oggi a Teheran nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Arabia Saudita, intercettato un drone Houthi vicino a La Mecca La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato e abbattuto un drone lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen nella regione della Mecca, citta' santa dell'Islam. "Un drone lanciato dalla milizia terroristica Houthi e' stato intercettato e distrutto nella regione della Mecca", ha riferito la coalizione in un messaggio pubblicato su X. L'episodio si inserisce nella nuova escalation militare tra Riad e i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che nelle ultime settimane hanno intensificato gli attacchi contro il territorio saudita. Iran: Hormuz, quattro petroliere in fiamme colpite da mine Le forze armate iraniane hanno annunciato che quattro petroliere sono state colpite da mine navali e hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti sostengono di aver in gran parte bonificato. Secondo i Guardiani della Rivoluzione, tre imbarcazioni avrebbero urtato le mine mentre tentavano di attraversare una rotta non autorizzata nella parte meridionale dello Stretto, dopo aver disattivato radar e sistemi di navigazione e ignorato gli avvertimenti iraniani. L'esercito di Teheran ha successivamente riferito di un quarto tanker danneggiato e incendiato nelle stesse circostanze. Non sono state precisate le bandiere delle navi ne' la provenienza dei carichi. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO ha segnalato un'imbarcazione in fiamme al largo dell'Oman e una petroliera colpita da un proiettile, di cui non e' stata identificata la natura. In quest'ultimo episodio non si registrano feriti. Non e' ancora chiaro se le due navi siano tra le quattro che, secondo Teheran, avrebbero urtato mine navali nello Stretto di Hormuz.

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