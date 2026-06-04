Iran, i repubblicani votano contro la guerra. E Trump (nei guai) li insulta: «Antipatriottici»

Per avere effetto, il testo deve passare anche dal Senato e avere la firma del presidente. Ma non è un episodio isolato

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Il partito repubblicano sempre più spaccato e in rivolta contro la Casa Bianca ha dato un altro dispiacere a Donald Trump. Dopo averlo costretto a fare marcia indietro sul fondo per assistere le vittime della giustizia politicizzata, i membri del Gop alla Camera hanno contribuito a un voto per la cessazione della guerra in Iran, o perché almeno il presidente si risolva a chiedere l’autorizzazione del Congresso. I leader repubblicani del Congresso hanno rimandato per settimane la votazione, sapen