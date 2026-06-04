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Iran, i repubblicani votano contro la guerra. E Trump (nei guai) li insulta: «Antipatriottici»

Mattia Ferraresi
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04 giugno 2026 • 20:32

Grazie a quattro franchi tiratori del Gop, per la prima volta alla Camera Usa passa un voto per mettere fine al conflitto

Per avere effetto, il testo deve passare anche dal Senato e avere la firma del presidente. Ma non è un episodio isolato

Il partito repubblicano sempre più spaccato e in rivolta contro la Casa Bianca ha dato un altro dispiacere a Donald Trump. Dopo averlo costretto a fare marcia indietro sul fondo per assistere le vittime della giustizia politicizzata, i membri del Gop alla Camera hanno contribuito a un voto per la cessazione della guerra in Iran, o perché almeno il presidente si risolva a chiedere l’autorizzazione del Congresso. I leader repubblicani del Congresso hanno rimandato per settimane la votazione, sapen

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Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)