Dall’Iran all’inflazione, Trump è un presidente in stallo permanente

Il tycoon arenato su tutti i fronti: ora i contraccolpi interni sono sempre più forti. Trentotto deputati repubblicani hanno annunciato che non si ricandideranno

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L’amministrazione Donald Trump si sta arenando su diversi fronti, e per trovare qualcuno a cui dare la colpa il presidente può cercare dalle parti dello specchio. Non si tratta infatti di ostacoli imposti dagli avversari né incidenti di percorso, ma decisioni non forzate prese per affermare il suo potere senza limiti, che a un anno e mezzo dal ritorno alla Casa Bianca cominciano a ritorcerglisi contro in modo sistematico. Configurandosi sempre di più come un’ipoteca pesante non solo sul voto di