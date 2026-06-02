megalomania senza via d’uscita

Dall’Iran all’inflazione, Trump è un presidente in stallo permanente

Mattia Ferraresi
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02 giugno 2026 • 07:00

Il tycoon arenato su tutti i fronti: ora i contraccolpi interni sono sempre più forti. Trentotto deputati repubblicani hanno annunciato che non si ricandideranno

L’amministrazione Donald Trump si sta arenando su diversi fronti, e per trovare qualcuno a cui dare la colpa il presidente può cercare dalle parti dello specchio. Non si tratta infatti di ostacoli imposti dagli avversari né incidenti di percorso, ma decisioni non forzate prese per affermare il suo potere senza limiti, che a un anno e mezzo dal ritorno alla Casa Bianca cominciano a ritorcerglisi contro in modo sistematico. Configurandosi sempre di più come un’ipoteca pesante non solo sul voto di

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Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)