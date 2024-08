Alcuni americani sono rimasti feriti in un attacco missilistico contro la base militare Al Assad in Iraq, lo ha dichiarato nella serata di ieri un portavoce della difesa statunitense. "C'è stato un sospetto attacco missilistico contro le forze statunitensi e della coalizione presso la base aerea di Al-Assad in Iraq. Secondo le prime indicazioni, diversi membri del personale statunitense sono rimasti feriti". Non è la prima volta che la base Al Assad viene attaccata. Non si conosce ancora l'entità del danno, almeno cinque militari statunitensi sono rimasti feriti da due razzi katyusha. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris hanno discusso la questione con il loro team di sicurezza nazionale durante un briefing sulle tensioni in corso in Medio Oriente. Dalla Casa Bianca fanno sapere che ci sarà una risposta "nel modo e nel luogo che preferiremo".