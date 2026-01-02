Trump agli ayatollah: «Se uccidete i rivoltosi attaccheremo l’Iran»

true false

Donald Trump ha innescato una escalation retorica sulle proteste scoppiate in Iran per la situazione economica, portando a un confronto a distanza con le autorità del regime. Il tono minaccioso è in linea con la mezza promessa fatta a Benjamin Netanyahu durante le vacanze natalizie di sostenere un nuovo attacco agli ayatollah. «Se l’Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, come è loro abitudine, gli Stati Uniti verranno in loro soccorso. Siamo carichi e pronti a partire», ha scri