Trump agli ayatollah: «Se uccidete i rivoltosi attaccheremo l’Iran»

Il messaggio su Truth: «Gli Usa interverranno in caso di violenze sui manifestanti». Teheran: «Non vi conviene». Finora sono morte almeno otto persone nelle proteste. Le difficoltà interne dietro la mossa del tycoon
Donald Trump ha innescato una escalation retorica sulle proteste scoppiate in Iran per la situazione economica, portando a un confronto a distanza con le autorità del regime. Il tono minaccioso è in linea con la mezza promessa fatta a Benjamin Netanyahu durante le vacanze natalizie di sostenere un nuovo attacco agli ayatollah. «Se l’Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, come è loro abitudine, gli Stati Uniti verranno in loro soccorso. Siamo carichi e pronti a partire», ha scri