almeno otto morti nelle proteste contro il regime

Trump agli ayatollah: «Se uccidete i rivoltosi attaccheremo l’Iran»

Mattia Ferraresi
02 gennaio 2026 • 20:21

Il messaggio su Truth: «Gli Usa interverranno in caso di violenze sui manifestanti». Teheran: «Non vi conviene». Finora sono morte almeno otto persone nelle proteste. Le difficoltà interne dietro la mossa del tycoon

Donald Trump ha innescato una escalation retorica sulle proteste scoppiate in Iran per la situazione economica, portando a un confronto a distanza con le autorità del regime. Il tono minaccioso è in linea con la mezza promessa fatta a Benjamin Netanyahu durante le vacanze natalizie di sostenere un nuovo attacco agli ayatollah. «Se l’Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, come è loro abitudine, gli Stati Uniti verranno in loro soccorso. Siamo carichi e pronti a partire», ha scri

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)