L’Iran annuncia di possedere nuove testate dalla gittata superiore ai 5000 chilometri. Rubio riceve il ministro degli Esteri del Qatar che teme una nuova escalation nel Golfo. Nonostante il pressing di Netanyahu che chiede nuovi raid, i mercati credono in un allentamento delle tensioni
«Abbiamo l’Europa a portata di tiro». Le parole del deputato Ahmad Bakhshayesh Ardestani, membro della commissione per la Sicurezza nazionale iraniana, non lasciano molto spazio all’interpretazione: a quel che si fa intendere a Teheran, i missili dell’esercito iraniano hanno una nuova gittata, capace di raggiungere quasi 5mila chilometri. Questo vuol dire che ora sotto tiro ci potrebbero essere anche Italia, Germania, Francia e Regno Unito – con tutte le basi aeree Nato che ospitano. La gittata