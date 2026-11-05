Iran, le minacce pasdaran: «Allargheremo il fronte», nel mirino anche l’Italia

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A piazza Enghelab, la piazza della Rivoluzione, Teheran ha bruciato le immagini dei leader che hanno riportato la guerra nel Golfo. Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Accompagnati da JD Vance e Steve Witkoff. L'Iran li ha letteralmente ridotti in cenere: questo è l'effetto delle midterm che si propaga in Medio Oriente. Trump e Bibi, i bruciati al rogo, hanno in comune la sconfitta alle urne: il tycoon è risultato più perdente dell'israeliano, che pure mantiene il Likud come primo partito alla Kn