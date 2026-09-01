L'Unione europea, sostenendo le misure coercitive unilaterali degli Stati Uniti contro l'Iran, agisce in contrasto con il diritto internazionale e con la propria legislazione. Lo ha affermato su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei. Secondo Teheran, Bruxelles starebbe "cedendo la propria sovranità, le proprie leggi e i propri valori alla coercizione americana". Il portavoce ha richiamato in particolare il cosiddetto Blocking Statute dell'Ue, che non riconosce l'applicazione extraterritoriale delle leggi adottate da Paesi terzi e vieta agli operatori europei di conformarsi a determinate sanzioni straniere.

"Come può allora l'Unione sostenere le più predatorie e illegali misure coercitive unilaterali contro l'Iran?", ha chiesto il portavoce, ricordando che nel 1996 l'Ue aveva adottato una posizione autonoma nei confronti del regime sanzionatorio statunitense. Teheran accusa ora Bruxelles di essere diventata "complice" della condotta di Washington e sostiene che l'appoggio europeo alla "guerra economica" Usa contro l'Iran costituisca una grave violazione del diritto internazionale. L'Iran, ha aggiunto il portavoce, riterrà responsabili gli Stati membri dell'Ue per le conseguenze del loro contributo a tali misure. Secondo il ministero degli Esteri iraniano, l'Ue non può al tempo stesso sostenere le pressioni economiche statunitensi contro Teheran e dichiarare di voler favorire la de-escalation e la stabilità regionale, definendo le due posizioni "incompatibili".