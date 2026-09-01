I prezzi del petrolio e del gas aumentano dopo la ripresa degli attacchi incrociati. Una petroliera saudita, secondo i media vicini ai pasdaran, è stata fermata mentre transitava nel corridoio meridionale dello Stretto di Hormuz
Dopo la ripresa degli attacchi da parte degli Stati Uniti all’isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, e la risposta di Teheran su due basi militari Usa in Giordania con missili, che sono stati abbattuti, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha fatto sapere che l’Iran «ricambierà immediatamente» se gli Stati Uniti rispetteranno gli impegni assunti nell’ambito dell’accordo provvisorio firmato a giugno. Lo ha affermato durante il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Bishkek, in Kirghizistan, riporta l’agenzia di stampa Isna.
PUNTI CHIAVE
09:06
Pezeshkian: «Se gli Usa rispettano gli impegni del memorandum, faremo lo stesso»
07:15
Una petroliera colpita da 3 proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz
Kallas: «No a pedaggi nello Stretto di Hormuz»
Nello Stretto di Hormuz, "la libertà di navigazione deve essere rispettata". Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa Ue a Druids Glen, in Irlanda. "Gli sforzi diplomatici sono ancora in corso, ma al momento non hanno prodotto risultati. Per noi è importante che non ci siano pedaggi o tariffe per le rotte che prima erano aperte", ha aggiunto Kallas. Il tema sarà affrontato oggi nel corso della riunione dei ministri della Difesa europei.
Pezeshkian: «Se gli Usa rispettano gli impegni del memorandum, faremo lo stesso»
Se gli Stati Uniti adempiranno agli impegni assunti nell’ambito del memorandum d'intesa firmato a giugno, l'Iran farà immediatamente lo stesso. È l'apertura del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ha parlato in occasione del vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai tenutosi a Bishkek, in Kirghizistan, secondo quanto riporta Al Jazeera, citando l’agenzia di stampa Isna. Il protocollo del 17 giugno tra Stati Uniti e Iran è scaduto il 17 agosto. Il documento avrebbe dovuto facilitare i negoziati di pace e includeva disposizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz, uno dei principali focolai di tensione nel conflitto.
Teheran: «Il sostegno Ue alle pressioni Usa è contrario al diritto internazionale»
L'Unione europea, sostenendo le misure coercitive unilaterali degli Stati Uniti contro l'Iran, agisce in contrasto con il diritto internazionale e con la propria legislazione. Lo ha affermato su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei. Secondo Teheran, Bruxelles starebbe "cedendo la propria sovranità, le proprie leggi e i propri valori alla coercizione americana". Il portavoce ha richiamato in particolare il cosiddetto Blocking Statute dell'Ue, che non riconosce l'applicazione extraterritoriale delle leggi adottate da Paesi terzi e vieta agli operatori europei di conformarsi a determinate sanzioni straniere.
"Come può allora l'Unione sostenere le più predatorie e illegali misure coercitive unilaterali contro l'Iran?", ha chiesto il portavoce, ricordando che nel 1996 l'Ue aveva adottato una posizione autonoma nei confronti del regime sanzionatorio statunitense. Teheran accusa ora Bruxelles di essere diventata "complice" della condotta di Washington e sostiene che l'appoggio europeo alla "guerra economica" Usa contro l'Iran costituisca una grave violazione del diritto internazionale. L'Iran, ha aggiunto il portavoce, riterrà responsabili gli Stati membri dell'Ue per le conseguenze del loro contributo a tali misure. Secondo il ministero degli Esteri iraniano, l'Ue non può al tempo stesso sostenere le pressioni economiche statunitensi contro Teheran e dichiarare di voler favorire la de-escalation e la stabilità regionale, definendo le due posizioni "incompatibili".
Pentagono, si dimette il Segretario dell'esercito Driscoll
Il segretario dell'esercito Dan Driscoll ha presentato le sue dimissioni al presidente Donald Trump, hanno dichiarato fonti ufficiali citate dal Washington Post, aprendo la strada al suo addio all'amministrazione nei prossimi giorni, dopo ripetuti scontri con il Segretario alla Difesa Pete Hegseth.
Driscoll ricopre la carica di segretario dell'esercito dal febbraio 2025, supervisionando gli sforzi per rendere le forze armate più moderne e agili e svolgendo un ruolo di primo piano negli sforzi dell'amministrazione Trump per difendersi dalla proliferazione di droni economici e letali. Le sue dimissioni rappresentano l'ultimo rimpasto ai vertici del Pentagono nel contesto della guerra in corso dell'amministrazione Trump contro l'Iran, ed erano considerate sempre più imminenti dopo mesi di attriti con Hegseth e altri vicini al capo del Pentagono, hanno affermato i funzionari, che come altri hanno parlato a condizione di anonimato per discutere di questioni interne al Pentagono.
Una petroliera colpita da 3 proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz
Tre "proiettili non identificati" hanno colpito una petroliera che transitava in uscita nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato l'agenzia marittima britannica Ukmto dopo la nuova escalation della guerra tra Stati Uniti e Iran. L'incidente è avvenuto 31 chilometri a est di Khasab, in Oman. Non sono state segnalate vittime né impatti ambientali. Precedentemente l'agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva comunicato che "una petroliera saudita di nome 'Cedar' è stata fermata mentre attraversava il corridoio meridionale dello Stretto".
Media iraniani, una petroliera saudita fermata a Hormuz
Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, vicina ai pasdaran, una petroliera saudita è stata fermata mentre transitava nel corridoio meridionale dello Stretto di Hormuz. Non vi è ancora una conferma ufficiale da parte dell'Arabia Saudita, riferiscono le agenzie internazionali. In precedenza, l'Agenzia britannica per le operazioni marittime (Maritime Trade Operations, Maritime Trade Operations, Maritime Trade Operations) aveva dichiarato di aver ricevuto una segnalazione di un incidente che coinvolgeva una petroliera e forze militari nell'Oceano Indiano, senza fornire ulteriori dettagli.
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