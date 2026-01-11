false false

Si alza il livello degli scontri in Iran. Human rights activists agency (Hrana) ha aggiornato il bilancio delle proteste, giunte al quattordicesimo giorno a oltre 2.600 arresti e 192 morti. Per Hrna, le proteste stanno andando avanti in 574 luoghi di protesta in 185 città in tutte le 31 province del paese. Tra le 116 vittime, sette avevano meno di 18 anni, quattro delle vittime, non facevano parte dei manifestanti, tra loro anche personale medico.

Non è chiaro se si tratti di stime conservative: «Allo stesso tempo, notizie non verificate indicano che almeno diverse centinaia - e secondo alcune fonti, più di 2.000 - persone potrebbero essere state uccise» si legge nella nota di Iran Human Rights. Media internazionali raccontano infatti di ospedali in stato di sofferenza e addirittura «corpi ammassati gli uni sugli altri», come riferisce la Cnn.

La maggior parte delle vittime sarebbe stata uccisa da munizioni vere o da colpi di arma da fuoco a pallini, prevalentemente da distanza ravvicinata. Inoltre, 37 delle vittime erano membri delle forze armate o di sicurezza, e una era un pubblico ministero.

Le autorità

Sardar Radan, comandante in capo della polizia nazionale iraniana, ha detto questa mattina che «il livello di scontro con i rivoltosi è aumentato». Radan ha anche elogiato gli «arresti importanti», affermando che «i principali responsabili dei disordini di ieri sera sono stati arrestati». Parallelamente all’azione sui manifestanti – che secondo le autorità sarebbero contrastate anche da un gruppo di contromanifestanti – il regime si cautela minacciando ritorsioni contro chi dall’estero dovesse sostenere le proteste.

Teheran ha infatti minacciato di reagire contro Israele e le basi statunitensi in caso di attacchi americani contro l'Iran. Intanto Israele, secondo fonti interne, è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento americano: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è confrontato al telefono sabato mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Proprio sabato sera il presidente americano Donald Trump ha infatti ribadito che gli Usa «pronti ad aiutare» i manifestanti. In risposta, in un discorso al parlamento iraniano, il presidente Mohammad Baqer Qalibaf ha messo in guardia gli Stati Uniti da «un errore di valutazione» minacciando di colpire asset americani e israeliani.

«Siamo chiari: in caso di attacco all'Iran, i territori occupati e tutte le basi e le navi statunitensi saranno nostri legittimi obiettivi» ha detto l'ex comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane.

Il New York Times riferisce anche che Trump è stato informato negli ultimi giorni di nuove opzioni per eventuali attacchi militari in Iran. Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, ma sta seriamente pensando di autorizzare un attacco in risposta alla repressione delle proteste scatenata dal regime iraniano.

Al presidente e' stato presentato un ventaglio di possibilità, tra cui attacchi su siti non militari a Teheran: nel mirino ci sarebbero elementi dei servizi di sicurezza. Un intervento militare rischia però di trasformarsi in un boomerang secondo gli esperti: è stato fatto presente al presidente che eventuali raid potrebbero avere l'effetto opposto di unificare l’Iran. O di innescare una serie di rappresaglie che potrebbero minacciare militari e personale diplomatico degli Stati Uniti nella regione.

