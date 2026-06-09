Iran, nuova ondata di proteste contro gli ayatollah: «Abbiamo ripreso ma in tanti sono scomparsi»

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«La situazione è drammatica»: a dirlo è Azam, 68 anni, che vive alla periferia di Teheran dopo che nelle ultime ore sono state emesse altre condanne a morte e la polizia ha arrestati decine di studenti e studentesse che protestavano. «Il regime ha ripreso il controllo totale dell’apparato e sembra non sia cambiato niente rispetto a quattro mesi fa - ribadisce sconsolato - abbiamo subito bombardamenti e disagi per nulla». Non solo negli ultimi giorni sono state condannate a morte moltissime perso