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Iran, nuova ondata di proteste contro gli ayatollah: «Abbiamo ripreso ma in tanti sono scomparsi»

Bianca Senatore
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09 giugno 2026 • 07:00

Da Mashhad, al nord-est dell’Iran, la rabbia si è propagata in numerose città, tra cui Isfahan, Fars e Yazd. Appello di 75 premi Nobel: «Fermate le condanne a morte»

«La situazione è drammatica»: a dirlo è Azam, 68 anni, che vive alla periferia di Teheran dopo che nelle ultime ore sono state emesse altre condanne a morte e la polizia ha arrestati decine di studenti e studentesse che protestavano. «Il regime ha ripreso il controllo totale dell’apparato e sembra non sia cambiato niente rispetto a quattro mesi fa - ribadisce sconsolato - abbiamo subito bombardamenti e disagi per nulla». Non solo negli ultimi giorni sono state condannate a morte moltissime perso

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Bianca Senatore
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Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.