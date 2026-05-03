La tregua provvisoria tra Washington e Teheran appare sempre più fragile. Rubio atteso a Roma e in Vaticano in settimana. Israele ordina l'evacuazione di 11 villaggi nel Sud del Libano

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Appare sempre più fragile la tregua provvisoria tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump si è detto «pronto a valutare» il piano di pace in 14 punti presentato dall’Iran, ma ha aggiunto che non crede che «la proposta sia accettabile» e soprattutto che «Teheran non ha pagato un prezzo abbastanza alto per ciò che ha fatto all’umanità», come ha scritto sul suo social Truth. Il presidente americano, parlando con i giornalisti in Florida, non ha anzi escluso la «possibilità di riprendere i bombardamenti in Iran» se Teheran «dovesse comportarsi male».

Intanto tiene banco l’annuncio del ritiro dei 5mila soldati americani dalla Germania entro i prossimi 6-12 mesi. Anche il Pentagono sarebbe stato colto di sorpresa dalla decisione di Trump, descritta come una ripicca nei confronti di Friedrich Merz dopo che il cancelliere tedesco aveva dichiarato che l’Iran sta umiliando gli Usa nel conflitto. Il ritiro di truppe dall’Europa, sostengono però alcuni tra gli stessi repubblicani, finirebbe per agevolare Vladimir Putin.

Araghchi a Tajani: "Da alcuni paesi europei approccio irresponsabile sul nucleare" Nel corso di un colloquio telefonico tenutosi ieri sera tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'omologo iraniano Seyed Abbas Araghchi, quest'ultimo ha sottolineato "l'importanza di un ruolo responsabile dei Paesi europei" negli "sforzi diplomatici per porre fine alla guerra imposta" con Usa e Israele: lo si legge in una nota pubblicata stamane su X dall'ambasciata di Teheran a Roma. "Il Ministro degli Esteri iraniano, esprimendo rammarico per l'approccio non costruttivo e irresponsabile di alcuni Paesi europei nel ripetere accuse infondate riguardo alla questione nucleare iraniana, ha ribadito che il programma nucleare dell'Iran è esclusivamente pacifico", si legge. Araghchi ha inoltre affermato che questi Paesi, di cui non viene indicato il nome esplicitamente, "invece di insistere su tale approccio, dovrebbero condannare apertamente l'aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran, e chiamarli a rispondere delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario". Da parte sua, Tajani ieri sera aveva reso noto di aver espresso alla controparte "la forte preoccupazione dell'Italia per l'aumento delle tensioni regionali", sottolineando "la necessità di evitare ulteriori escalation e di intensificare il lavoro per un accordo sul cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz" e "confermato con chiarezza che per l'Italia lo sviluppo di un programma nucleare iraniano a fini militari rappresenta una linea rossa". Iran, media: giustiziato un uomo coinvolto nell'uccisione di un agente nel 2022 Le autorità iraniane hanno eseguito la condanna a morte di un uomo ritenuto coinvolto nell'uccisione di un agente di sicurezza. Lo riporta l'agenzia giudiziaria Mizan, precisando che la sentenza era stata confermata dalla Corte Suprema alla fine del 2025. L'uomo, identificato come Mehrab Abdollahzadeh, era stato indicato come uno dei principali responsabili della morte dell'agente Abbas Fatemiyeh, ucciso nel 2022 durante le proteste scoppiate in tutto il Paese dopo la morte di Mahsa Amini in custodia della polizia. Secondo Mizan, l'imputato avrebbe confessato l'aggressione. Tuttavia, l'organizzazione per i diritti umani Hrana riferisce, citando una fonte informata, che Abdollahzadeh sarebbe stato sottoposto a torture per ottenere confessioni forzate. Rubio atteso in Vaticano e a Roma giovedì e venerdì Il Segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Italia questa settimana. A quanto si apprende andrà prima in Vaticano e poi a Roma giovedì e venerdì. L'8 maggio sarà ricevuto alla Farnesina dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera, sono previsti incontri con il segretario di Stato vaticano Marco Parolin e anche con il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Rubio potrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni. Media in Iran: maxi nave cisterna di Teheran evade blocco Usa Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili a bordo, per il valore di 220 milioni di dollari, è riuscita a evitare il blocco navale americano ed è arrivata nella regione dell'Asia-Pacifico. Secondo il sito Tanker Trackers - che traccia gli spostamenti marittimi - la superpetroliera 'Huge' - appartenente alla società statale National Iranian Tanker Company - è stata rilevata a largo dello Sri Lanka una settimana fa e ora si trova in Indonesia diretta verso l'arcipelago di Riau, a largo di Sumatra. La notizia è rilanciata da Al Jazeera e dalla tv iraniana Irib. Secondo Tanker Trackers, la Huge si trovava in acque iraniane il 13 aprile, giorno in cui la Marina statunitense ha annunciato il blocco dei porti della Repubblica islamica. Libano, Israele ordina l'evacuazione di 11 villaggi nel Sud Israele ha ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale con un messaggio urgente diffuso questa mattina dall'esercito (Idf). Il messaggio invita la popolazione ad abbandonare le proprie case e a spostarsi ad almeno un chilometro di distanza, in aree aperte. Le aree interessate includono Jibchit, Sarafand, Kafra e Al-Sharqiyah. L'Idf ha dichiarato di aver condotto operazioni contro Hezbollah, a seguito di quella che ha definito una violazione dell'accordo di cessate il fuoco, avvertendo che chiunque si trovi vicino a combattenti o strutture di Hezbollah potrebbe essere a rischio. Israele ha continuato a effettuare attacchi in tutto il Libano meridionale, nonostante un cessate il fuoco apparentemente in vigore. Le truppe dello Stato ebraico occupano una striscia di territorio nel sud del Paese dopo un'invasione di terra avvenuta all'inizio della guerra, che ha distrutto abitazioni ritenute "infrastrutture utilizzate da Hezbollah". Il gruppo armato, sostenuto dall'Iran, ha continuato i suoi attacchi con droni e razzi contro le truppe israeliane in Libano e nel Nord di Israele. Trump: "Esaminerò la nuova proposta, ma non immagino sia accettabile"



Iran: Trump, esaminerò nuova proposta ma non immagino sia accettabile Roma, 3 mag. (LaPresse/AP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta valutando una nuova proposta iraniana per porre fine alla guerra, ma ha anche espresso scetticismo sulla possibilità che porti a un accordo."Ve ne parlerò più tardi", ha detto prima di salire a bordo dell'Air Force One.Poco dopo aver parlato con i giornalisti, Trump ha pubblicato un post sui social media riguardo alla nuova proposta, affermando di "non riuscire a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni". Due testate giornalistiche semi-ufficiali iraniane, Tasnim e Fars, ritenute vicine alle Guardie Rivoluzionarie iraniane, hanno riferito che l'Iran ha inviato una proposta in 14 punti tramite il Pakistan in risposta a una proposta statunitense in nove punti. Il Pakistan ha già ospitato precedenti negoziati tra Iran e Stati Uniti.Trump ha respinto una precedente proposta iraniana questa settimana. Trump: "Possibile riprendano gli attacchi se Iran si comporta male" Gli Stati Uniti potrebbe ordinare nuove azioni militari contro l'Iran, "se si comportasse male, se facesse qualcosa di sbagliato". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando tuttavia che "per il momento, si vedrà". "È una possibilità che potrebbe accadere, certamente", ha aggiunto. Tre giorni fa, l'Iran ha presentato agli Stati Uniti una proposta aggiornata in 14 punti per un accordo quadro. Secondo due fonti a conoscenza della proposta, citate da Axios, nel documento si fissa un termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa, verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di raggiungere un'intesa sul programma nucleare. Sempre giovedì scorso il capo della Casa Bianca ha incontrato il comandante del Centcom, l'ammiraglio Brad Cooper, ed è stato informato dei nuovi piani di attacco contro l'Iran. All'indomani Trump si è detto non soddisfatto della proposta iraniana e stanotte ha postato su Truth un messaggio in cui diceva che l'avrebbe "esaminata presto". "Ma - ha aggiunto - non riesco a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni".

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