I governi del Kuwait, degli Emirati, del Bahrein e dell’Arabia Saudita hanno intercettato una serie di attacchi aerei con missili e droni provenienti dal Teheran. Nuovi bombardamenti dell’Idf. La missione Aspides dell’Ue teme nuovi attacchi nel Mar Rosso. Incontro diplomatico in Pakistan

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Superato il primo mese di guerra nella regione del Golfo proseguono gli attacchi di missili e droni. Nell’ultima ondata di raid condotti da Usa e Israele sono stati colpiti i centri di comando e alcuni siti di produzione e stoccaggio di armi iraniani, oltre che una città vicina allo Stretto di Hormuz in cui sono state uccise cinque persone.

I governi del Kuwait, degli Emirati, del Bahrein e dell’Arabia Saudita hanno intercettato una serie di attacchi aerei con missili e droni provenienti dal Teheran. Hezbollah ha affermato di aver colpito l'aeroporto di Ein Shemer e la base militare di Regavim, nel nord di Israele, con «una raffica di missili».

Il conflitto non rallenta e il Pentagono, secondo il Washington Post, si sta preparando alla possibilità di operazioni militari via terra che possano durare anche diverse settimane. «È il lavoro del Pentagono quello di effettuare preparativi per offrire tutte le opzioni al commander-in-chief. Questo non significa che il presidente abbia deciso», ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Immediata la risposta del presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, considerato uno degli interlocutori principali tra Washington e Teheran. Ghalibaf ha riferito ai media statali che il regime è pronto per affrontare un’eventuale invasione via terra e ha criticato l’approccio di Donald Trump che nonostante si dica disposto a trattare continua a portare avanti i suoi piani di un’operazione via terra.

In Pakistan, intanto, sono previsti dei colloqui tra Arabia Saudita, Egitto e Turchia per cercare una soluzione diplomatica al conflitto.

Iran-Pakistan: telefonata ministri Esteri, focus de-escalation Il ministro degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, ha sentito l'omologo del Pakistan, Ishaq Dar, per discutere gli ultimi sviluppi della guerra in corso. Secondo quanto riportato dall'ufficio di Araghchi in una nota, il ministro iraniano ha evidenziato l'impatto degli attacchi di Stati Uniti e Israele su siti civili come scuole, ospedali e abitazioni, ed esortato al rispetto del diritto internazionale. Da parte sua, il ministro pachistano ha ribadito la condanna del suo Paese agli attacchi sull'Iran, e ha riepilogato gli ultimi sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. In particolare, ha menzionato la riunione con Turchia, Egitto e Arabia Saudita in programma a Islamabad tra oggi e domani, auspicando un ritorno alla sicurezza e alla pace regionale. Iran, aereo sentinella Awacs distrutto in base Usa in Arabia Saudita Un aereo Awacs (Air Warning and Control System) statunitense è stato colpito e gravemente danneggiato in un attacco iraniano a una base aerea in Arabia Saudita. Lo ha scritto il Wall Street Journal citando funzionari statunitensi e sauditi, notizia corroborata da diversi filmati pubblicati online. L'attacco è avvenuto venerdì alla base aerea Prince Sultan ed è stato condotto con missili e droni iraniani, che hanno causato il ferimento di 12 militari statunitensi e il danneggiamento anche di diversi aerei cisterna. Alcuni filmati pubblicati online sembrano mostrare un Boeing E-3 Sentry Awacs semidistrutto, con la coda e la parte posteriore della fusoliera, su cui poggia il grande radar circolare, completamente tranciata. La missione Aspides dell'Ue lancia l'allarme su attacchi Houthi nel Mar Rosso La missione navale Aspides, guidata dall'Unione Europea, ha lanciato un allarme riguardo agli attacchi delle milizie Houthi, filo-iraniane, contro le navi mercantili internazionali che navigano nel Mar Rosso e nella parte orientale del Golfo di Aden. Le navi nella zona potrebbero essere prese di mira e si consiglia agli armatori di prestare la "massima attenzione". L'avvertimento arriva dopo che gli Houthi hanno ripreso gli attacchi contro obiettivi in Israele, sabato scorso. La milizia yemenita vuole sostenere l'Iran nella guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro il Paese. Le navi che potrebbero essere collegate a Israele o agli Stati Uniti dovrebbero, per quanto possibile, evitare il Mar Rosso e il Golfo di Aden, avverte Aspides. "Le capacità militari degli Houthi sono attualmente considerate intatte e considerevoli", ha dichiarato la missione. Queste due vie navigabili sono di vitale importanza per il commercio internazionale. A causa della guerra, un altro importante corridoio commerciale, lo Stretto di Hormuz, è praticamente chiuso da settimane, con conseguente impennata dei prezzi dell'energia. Ghalibaf: "Aspettiamo le truppe Usa, puniremo i loro partner regionali" Il Presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, avverte che le forze armate iraniane sono in attesa di un'invasione di terra statunitense per punire i loro partner regionali, secondo quanto riportato dai media statali citati da Sky News. Ghalibaf afferma inoltre che gli Stati Uniti parlano pubblicamente di negoziati, ma in realtà stanno preparando un attacco di terra in segreto. Gli Usa, tramite il loro piano di 15 punti, "hanno espresso i loro desideri cercando quello che non possono ottenere con la guerra", ha detto Ghalibaf, assicurando che le forze iraniane "sono pronte per ogni truppa di terra Usa, e la nostra risposta è chiara: non accetteremo mai l'umiliazione". Iran: Cremlino, conseguenze guerra disastrose per economia La guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha ripercussioni disastrose sull'economia globale e per la regione, che dureranno a lungo. A sottolinearlo e' stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista alla Tass. "Stiamo assistendo ora alle conseguenze estremamente devastanti di questa guerra all'economia mondiale, per la geopolitica regionale. Queste conseguenze, probabilmente, non finiranno a breve, ma saranno a lungo termine", ha detto il rappresentante del Cremlino. "Ora dobbiamo solo essere pazienti e continuare a guardare quali saranno gli effetti", ha aggiunto. Iran: Al Araby, nostra sede a Teheran colpita da missile L'edificio, sede della redazione dell'emittente televisiva qatariota Al-Araby TV a Teheran, è stato colpito da un missile. Il corrispondente ha documentato l'entità dei danni, girando dei video con il suo telefono cellulare che sono stati pubblicati sul sito della tv. L'edificio è stato evacuato. Anche altri palazzi della zona hanno riportato danni. Iran: Kuwait, intercettati quattro droni Il Kuwait ha affermato che i suoi sistemi di difesa aerea questa mattina hanno intercettato quattro droni. I sistemi radar dell'aeroporto internazionale del Paese, ricco di petrolio, sono stati danneggiati in un attacco sabato. Iran: in Pakistan riunione con Arabia Saudita, Turchia ed Egitto Oggi le potenze mediorientali si riuniranno in Pakistan per discutere su come porre fine ai combattimenti nella regione, dove intanto sono arrivati circa 2.500 marines statunitensi e i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, sono entrati in guerra, un conflitto che dura ormai da un mese. Il Pakistan ha annunciato che Arabia Saudita, Turchia ed Egitto invieranno i loro massimi diplomatici a Islamabad per colloqui. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato di aver avuto "ampie discussioni" con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian sulle ostilità regionali. Raid di Usa e Israele in una città vicino a Hormuz: 5 morti Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia iraniana Irna. Stati Uniti e Israele "hanno effettuato un attacco criminale contro il molo di Bandar Khamir, uccidendo cinque persone e ferendone altre quattro", ha riferito l'agenzia Iran: Idf, colpiti depositi e comandi mobili iraniani L'esercito israeliano su X comunica che infrastrutture del regime iraniano nel cuore di Teheran sono state colpite da una vasta ondata di attacchi. Tra i siti colpiti- si legge nel post dell'Idf su X-decine di depositi e siti di produzione di armi, diversi centri di comando mobili sono stati smantellati, compresi i comandanti che operavano all'interno del quartier generale, impianti di produzione e stoccaggio di missili balistici, sistemi di difesa aerea e posti di osservazione del regime iraniano.

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