La successione è un problema. Non per l’Iran, ma per gli Usa

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Il regime di Teheran non è crollato, si aspettava da tempo tentativi di decapitazione e si è preparato. Ironia della sorte, gli Usa sembrano incapaci di riconoscere il principio costituzionale che rende possibile tale resilienza, perché quel principio viene smantellato in modo sconsiderato in patria

L’applauso a Washington quando gli attacchi aerei israeliani e statunitensi hanno ucciso i principali leader politici e militari iraniani era comprensibile. Era anche involontariamente rivelatore. La premessa alla base degli attacchi di decapitazione non è meramente militare. È costituzionale. Presuppone che il leader sia il regime, che l’autorità sia biografica e che uccidere l’uomo possa uccidere il sistema. Tale presupposto è falso per quanto riguarda l’Iran. Ma sta diventando sempre più vero