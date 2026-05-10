Contraddizioni internazionali

La successione è un problema. Non per l’Iran, ma per gli Usa

stephen holmes
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10 maggio 2026 • 07:00

Il regime di Teheran non è crollato, si aspettava da tempo tentativi di decapitazione e si è preparato. Ironia della sorte, gli Usa sembrano incapaci di riconoscere il principio costituzionale che rende possibile tale resilienza, perché quel principio viene smantellato in modo sconsiderato in patria

L’applauso a Washington quando gli attacchi aerei israeliani e statunitensi hanno ucciso i principali leader politici e militari iraniani era comprensibile. Era anche involontariamente rivelatore. La premessa alla base degli attacchi di decapitazione non è meramente militare. È costituzionale. Presuppone che il leader sia il regime, che l’autorità sia biografica e che uccidere l’uomo possa uccidere il sistema. Tale presupposto è falso per quanto riguarda l’Iran. Ma sta diventando sempre più vero

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stephen holmes
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Politologo. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca a Yale nel 1976, ha insegnato alle università di Yale e Wesleyan prima di diventare membro dell'Institute for Advanced Study di Princeton nel 1978. Successivamente si è trasferito al Dipartimento di governo dell'Università di Harvard, dove è rimasto fino al 1985, il anno in cui è entrato a far parte della facoltà dell'Università di Chicago dove ha insegnato, sia nel Dipartimento di Scienze Politiche che nella Facoltà di Giurisprudenza, fino al 1997. Dal 1997-2000, Holmes è stato Professore di Politica all'Università di Princeton. Nel 2000 si è trasferito alla New York University School of Law, dove attualmente è Walter E. Meyer Professor of Law e co-direttore di facoltà del Center on Law and Security.

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