Milioni di persone stanno prendendo parte in Iran al terzo giorno dei funerali dell'ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Come riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, le celebrazioni sono iniziate intorno alle 10 ora locale, con la folla che avrebbe iniziato a radunarsi già a partire dalle 5 del mattino per seguire il feretro della Guida suprema, assieme alle bare degli altri quattro membri della famiglia rimasti uccisi negli attacchi israelo-statunitensi lanciati a partire dal 28 febbraio. Le esequie avrebbero infatti dovuto tenersi a marzo, ma sono state rinviate per motivi di sicurezza. Dopo le giornate nella capitale proseguiranno domani a Qom, per spostarsi poi in Iraq, a Najaf e Kerbala, città sacre per l'islam sciita. Infine giovedì 9 luglio la salma sarà trasportata a Mashhad, località iraniana in cui Khamenei è nato e dove troverà sepoltura nel santuario dell'imam Reza.



Nelle immagini della diretta televisiva condivise dalle testate iraniane, migliaia di persone lungo viale Azadi e piazza Enqelab in processione sventolano bandiere e immagini dell'ayatollah: "Sembra che il sangue della Guida suprema abbia reso la gente più integrata e coesa", dice un giornalista di Press Tv. "Possiamo vedere qui persone di ogni contesto sociale, di ogni opinione, supportare la Repubblica islamica, dopo la guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime israeliano".