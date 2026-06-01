Lo Stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha fatto sapere che le difese aeree "stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e di droni ostili".L'esercito ha fatto sapere che i rumori di esplosioni sono causati "dall'intercettazione di attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea".

Il Corpo delle Guardie della rivoluzione dell'Iran ha da parte sua reso noto di aver colpito una base aerea utilizzata dagli Stati Uniti per un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia meridionale di Hormozgan. Le forze aerospaziali dei Pasdaran hanno lanciato l'operazione circa un'ora dopo quello che Teheran definisce un atto di "aggressione" da parte delle forze armate Usa. In una nota, i Guardiani della rivoluzione sostengono che "la base da cui è partita l'aggressione e gli obiettivi prefissati sono stati distrutti".