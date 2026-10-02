Altre navi e altre truppe. Così Trump prepara il nuovo attacco contro l’Iran

Gli Usa inviano anche la portaerei Roosevelt e 10mila soldati a rafforzare l’armata americana nel Golfo. Il tycoon vede la mano degli ayatollah dietro il dirottamento Flydubai: «Sono pronto a colpirli con durezza». E fa intendere che potrebbe colpire prima del voto midterm

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L'America vincerà la guerra. Questo è già un fatto certo, secondo il presidente degli Stati Uniti, benché non si sia ancora verificato. Ma accadrà sicuramente: «Subito dopo le elezioni» oppure «magari prima delle elezioni». Perché Donald Trump potrebbe decidere di tornare a bombardare gli sciiti ancor prima dell'apertura urne di midterm. È quanto hanno sentito i suoi elettori a Denton, Texas, mentre la sua voce rimbombava nello stabilimento della Peterbilt Motors. Il sempre categorico, e sempre