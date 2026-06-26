Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che l'Iran dovrebbe acquistare grano, mais e soia dagli Stati Uniti. Si tratta però di un'affermazione smentita in precedenza dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. "In tutto il mondo stiamo aprendo nuovi mercati per gli agricoltori", ha detto Trump durante un evento alla Casa Bianca con gli agricoltori. "E ne abbiamo un altro, un nuovo mercato in arrivo, che si chiama il bellissimo paese dell'Iran", ha aggiunto, secondo quanto riporta Cbs News. "Prenderemo parte dei loro soldi e li spenderemo, e compreremo grano, soia e mais. In grandi quantità. E questo processo inizierà molto presto", ha affermato Trump.