Tel Aviv tra il vecchio governo e uno nuovo

Iran, Trump isola Vance, Israele colpisce Gaza e medita il blitz finale

Giovanni Legorano
12 novembre 2026 • 21:03
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Il presidente Usa ha esautorato dai colloqui il suo vice, critico sulla guerra. «Un accordo non serve». Netanyahu s’incolla al potere e bombarda ospedali  

Il timore che il premier uscente Benjamin Netanyahu possa ordinare un nuovo attacco all’Iran serpeggiava ieri in Israele, mentre Donald Trump faceva sapere via social che non c’è bisogno di trovare un accordo diplomatico con Teheran che ponga fine al conflitto con Teheran.«Non abbiamo bisogno di un accordo con l’Iran. Quei tempi sono ormai lontani. Abbiamo il loro denaro, centinaia di miliardi di dollari, e abbiamo il loro Stretto!», ha scritto Trump su Truth, chiedendo al vicepresidente J.D. Va

Giovanni Legorano
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Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group