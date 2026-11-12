Iran, Trump isola Vance, Israele colpisce Gaza e medita il blitz finale

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Il timore che il premier uscente Benjamin Netanyahu possa ordinare un nuovo attacco all’Iran serpeggiava ieri in Israele, mentre Donald Trump faceva sapere via social che non c’è bisogno di trovare un accordo diplomatico con Teheran che ponga fine al conflitto con Teheran.«Non abbiamo bisogno di un accordo con l’Iran. Quei tempi sono ormai lontani. Abbiamo il loro denaro, centinaia di miliardi di dollari, e abbiamo il loro Stretto!», ha scritto Trump su Truth, chiedendo al vicepresidente J.D. Va