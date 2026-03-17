Iran, se ne va il capo dell’antiterrorismo. Trump prende schiaffi anche dai Maga

Le improvvise dimissioni di Joe Kent, vicinissimo a Tucker Carlson: «Non posso in coscienza sostenere questo conflitto». Il presidente intanto insulta gli alleati che si rifiutano di pattugliare Hormuz e delira: «Non ho paura di un altro Vietnam». Poi rinvia il vertice cruciale con Xi e annuncia che farà «quel che vuole» con Cuba

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Joe Kent, uno dei funzionari antiterrorismo più alti in grado, si è dimesso ieri in aperta polemica con la guerra in Iran, nella quale gli Stati Uniti sarebbero entrati per la pressione di Israele. «Non posso in coscienza sostenere il conflitto in corso», ha scritto sui social il direttore del National Counterterrorism Center, dato che il regime «non rappresentava una minaccia immediata al nostro paese, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra per la pressione di Israele e della sua potent