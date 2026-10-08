Iran, Trump ordina una nuova offensiva: «Ma non attaccherò prima del midterm»

Axios: il presidente ha dato istruzione di portare a termine i preparativi per la ripresa del conflitto su larga scala. «Ma ora c’è un dialogo costruttivo con Teheran, loro sono in pessime condizioni». Hormuz, passano solo pochissime navi. Un’altra petroliera colpita al largo del Qatar
Sul tavolo il presidente americano doveva avere entrambe le opzioni: la più calcolata e la più risolutiva. Quella più timida e quella più letale. La prima e l'ultima: attaccare e non attaccare l'Iran. Alla fine, è stato lui stesso a comunicarlo al mondo sui social: con gli iraniani è in corso «un dialogo costruttivo» e «gli Stati Uniti non attaccheranno di nuovo di certo prima delle elezioni di medio termine». Dunque, non calerà fuoco fino al prossimo 3 novembre: è una delle verità di Donald Tru