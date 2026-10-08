Iran, Trump ordina una nuova offensiva: «Ma non attaccherò prima del midterm»

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Sul tavolo il presidente americano doveva avere entrambe le opzioni: la più calcolata e la più risolutiva. Quella più timida e quella più letale. La prima e l'ultima: attaccare e non attaccare l'Iran. Alla fine, è stato lui stesso a comunicarlo al mondo sui social: con gli iraniani è in corso «un dialogo costruttivo» e «gli Stati Uniti non attaccheranno di nuovo di certo prima delle elezioni di medio termine». Dunque, non calerà fuoco fino al prossimo 3 novembre: è una delle verità di Donald Tru