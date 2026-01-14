la casa bianca fa evacuare la base usa in qatar

Trump pronto a dare l’ordine d’attacco all’Iran, ma sulla strategia Washington è divisa

Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
Mattia Ferraresi
14 gennaio 2026 • 19:57

Secondo la Reuters, l’operazione americana è imminente. Gli analisti militari: tra gli obiettivi i centri di comando dei pasdaran. I segnali sono contraddittori: anche Israele e i paesi del Golfo chiedono al presidente americano di non procedere subito

«Se attaccati, colpiremo le basi Usa», ha minacciato l’Iran, sotto pressione per le reiterate minacce di Donald Trump di un’azione militare se il regime non fermerà i massacri in piazza. A stretto giro è arrivato da Washington l’ordine di evacuazione di parte del personale della base americana di Al Udeid, in Qatar, la principale installazione militare della regione. L’ordine è a scopo «precauzionale», ha spiegato l’amministrazione, e coinvolge soltanto una parte degli oltre 10mila soldati di st

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)