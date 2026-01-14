Trump pronto a dare l’ordine d’attacco all’Iran, ma sulla strategia Washington è divisa

Secondo la Reuters, l’operazione americana è imminente. Gli analisti militari: tra gli obiettivi i centri di comando dei pasdaran. I segnali sono contraddittori: anche Israele e i paesi del Golfo chiedono al presidente americano di non procedere subito

true false

«Se attaccati, colpiremo le basi Usa», ha minacciato l’Iran, sotto pressione per le reiterate minacce di Donald Trump di un’azione militare se il regime non fermerà i massacri in piazza. A stretto giro è arrivato da Washington l’ordine di evacuazione di parte del personale della base americana di Al Udeid, in Qatar, la principale installazione militare della regione. L’ordine è a scopo «precauzionale», ha spiegato l’amministrazione, e coinvolge soltanto una parte degli oltre 10mila soldati di st