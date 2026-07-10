Iran-Ucraina, le guerre infinite di Trump: il negoziatore in capo beffato ogni volta

La tregua con Teheran è saltata, e il memorandum d’intesa è collassato mentre il presidente faceva la voce grossa ad Ankara. Il presidente giura che gli ayatollah «vogliono l’accordo a ogni costo». Ma le sue intese crollano perché sono troppo vaghe

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Le “forever war” in Medio Oriente di George W. Bush non finivano mai per un difetto strutturale. L’obiettivo era esportare la democrazia, trasformare Stati e società seguendo una vocazione civilizzatrice, e la storia ha respinto con devastanti perdite quei tentativi che erano, per definizione, a tempo indeterminato. Donald Trump aveva promesso di chiudere tutte le guerre aperte e di non farne altre, e invece ha inaugurato un nuovo modello di guerra infinita, speculare al precedente. I conflitti,