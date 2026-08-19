obiettivi statunitensi su suolo europeo

L’Iran e i blitz in Ue? «Ipotesi irrealistica», ma la Nato «è pronta»

Giovanni Legorano
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19 agosto 2026 • 20:42

Il Ft riporta l’idea di colpire gli avamposti Usa in Europa. I toni si alzano, ma lo scontro al momento è con gli Emirati

«La Nato è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti gli alleati». Così l’Alleanza atlantica ha reagito alla notizia riportata ieri dal Financial Times secondo cui l’Iran starebbe valutando di colpire obiettivi militari statunitensi su suolo europeo, nel caso in cui vi fosse un’escalation delle ostilità con gli Usa. «Come dimostrato nei primi mesi di quest’anno quando le difese aeree della Nato hanno intercettato con successo missili balistici

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group