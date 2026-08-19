L’Iran e i blitz in Ue? «Ipotesi irrealistica», ma la Nato «è pronta»

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«La Nato è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti gli alleati». Così l’Alleanza atlantica ha reagito alla notizia riportata ieri dal Financial Times secondo cui l’Iran starebbe valutando di colpire obiettivi militari statunitensi su suolo europeo, nel caso in cui vi fosse un’escalation delle ostilità con gli Usa. «Come dimostrato nei primi mesi di quest’anno quando le difese aeree della Nato hanno intercettato con successo missili balistici