O le bombe o la resa: Trump mostra all’Iran il bastone e la carota

true false

Donald Trump ha detto che l’Iran avrebbe «chiamato per negoziare» dopo le ripetute minacce di un’aggressione militare se il regime avesse continuato a reprimere con la violenza le manifestazioni. «Potremmo comunque dovere agire prima», ha precisato Trump, dopo aver specificato che la difesa americana sta valutando tutte le opzioni per colpire il regime «come non è mai stato colpito prima». L’amministrazione Usa ha parlato anche del coinvolgimento di Elon Musk – ex alleato con cui Trump vive una