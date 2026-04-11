Voci da Teheran

«Nessuno di noi crede che sia finita»: gli iraniani tra speranza e disillusione

Bianca Senatore
11 aprile 2026 • 18:49Aggiornato, 11 aprile 2026 • 18:51

Vittoria di regime, sconfitta di popolo: «Siamo contenti della tregua», ammette Sharmin, «ma alla fine ce la faranno pagare». Stremati dalle bombe e dalla repressione rimane la sfiducia: «È chiaro che questa guerra non riguarda noi, ma i governi»

«Ho dormito. Finalmente ho dormito una notte intera». Le prime reazioni alla tregua arrivano da una zona di Teheran che in queste sette settimane è stata pesantemente colpita. «In linea d’aria la mia casa non è lontana dal luogo dove sono cadute le bombe e abbiamo avuto tanti problemi. Non c’era acqua, la corrente elettrica era instabile, l’aria è stata irrespirabile e poi abbiamo avuto tanta paura». Azam ha 68 anni ed è il padre di Parviz, che fino a due mesi fa studiava all’università di Teher

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Bianca Senatore
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Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.