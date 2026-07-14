Si sono sentite esplosioni sull’isola di Kish, sull’isola di Qeshm, a Bushehr e a Bandar Abbas. L’Iran invece dice di aver colpito siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a una «nave ostile del nemico americano»

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«Il nuovo conflitto contro l'Iran sarà molto veloce. Attacchiamo stanotte e colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo Stretto di Hormuz. Hanno rotto l'accordo e noi non intendiamo accettarlo. Alla fine finiremo per controllare tutto quello che stanno facendo: è folle e molto stupido», ha detto Donald Trump.

Il presidente americano dallo Studio Ovale ha sia minacciato gli ayatollah di colpire anche l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain, sia fatto sapere che «un nuovo accordo con Teheran è ancora possibile».

Ai bombardamenti degli Stati Uniti per Hormuz, l’Iran ha risposto con l’attacco a due petroliere nella parte meridionale dello Stretto, provocando un morto e almeno otto feriti, fanno sapere gli Emirati Arabi Uniti. E colpendo obiettivi Usa in Barhein, Kuwait e Giordania, riportano i media iraniani.

«Le azioni criminali e provocatorie degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale esortando la comunità internazionale a ritenere Washington responsabile del deterioramento della situazione», ha commentato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

Iran, il Parlamento è a lavoro su una legge per la gestione di Hormuz Il parlamento iraniano è al lavoro su un disegno di legge per la gestione dello Stretto di Hormuz. Il presidente della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale ha annunciato che lunedì sera, "proprio nel momento in cui i droni americani venivano abbattuti, la bozza di legge intitolata Azione strategica per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile dello Stretto di Hormuz e del Golfo Persico è stata presentata ufficialmente al parlamento iraniano". L'annuncio di Ebrahim Azizi in inglese su X non era accompagnato ne' dal testo della proposta ne' dalla data di discussione Iran: "Colpita base Usa in Giordania" Una base aerea statunitense in Giordania è stata colpita da missili balistici iraniani. Lo ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in un comunicato pubblicato da Fars News, invitando il popolo giordano a smantellare le basi americane presenti nel Paese. "Sapete benissimo che non solo non nutriamo alcuna inimicizia nei confronti del vostro Paese, ma che vi amiamo, voi, popolo nobile, che comprendete il dolore e l'oppressione del popolo palestinese più di qualsiasi altra nazione", si legge nella dichiarazione. Giordania: "Abbattuti 4 missili da Teheran" L'esercito giordano ha abbattuto quattro missili provenienti dall'Iran. "Quattro missili sono stati intercettati e abbattuti dopo essere entrati nello spazio aereo giordano dal territorio iraniano", ha reso noto l'esercito in un comunicato. Teheran ha sferrato nella notte nuovi attacchi contro il Bahrein, un altro paese del Golfo alleato con gli Usa, in risposta ai bombardamenti americani. Teheran: "Colpiti obiettivi Usa in Barhein" Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, dopo che il paese del Golfo aveva esortato i cittadini a mettersi al riparo al suono di una sirena d'allarme. "Sono stati presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi in Bahrein", ha riferito la televisione di stato iraniana Irib citando le Guardie Rivoluzionarie.

Cetcom: "Conclusi gli attacchi contro l'Iran" "Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha concluso l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran. Una missione durata circa cinque ore". Lo comunica il Centocom sul suo account X. La terza notte consecutiva di attacchi era stata annunciata dal Comando Usa sempre su X, specificando che avrebbe colpito obiettivi militari iraniani nelle aree di Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa e Bandar Abbasera. Gli Usa smentiscono gli attacchi in Kuwait Gli Stati Uniti hanno smentito gli attacchi iraniani su siti militari strategici dell'esercito americano in Kuwait. "Bugie", ha dichiarato al New York Times il portavoce del Comando centrale (Centcom) americano, il capitano Tim Hawkins, a proposito delle notizie diffuse dall'emittente statale iraniana Irib citando una fonte militare anonima. Araghchi: "Le azioni criminali Usa mettono a repentaglio la sicurezza" Nel corso di una telefonata con l'omologo cipriota, Constantinos Kombos, avvenuta in serata, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che le azioni "criminali e provocatorie" degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale esortando la comunità internazionale a ritenere Washington responsabile del deterioramento della situazione. Lo riporta IRNA, l'agenzia di stampa ufficiale del governo iraniano precisando che Kombos, da parte sua, ha evidenziato le preoccupazioni del suo Paese sulla pace e sulla sicurezza dell' Asia occidentale nonché la necessità di perseguire la via diplomatica per prevenire una ulteriore escalation delle tensioni. Emirati Arabi Uniti: "L'Iran ha attaccato due petroliere, un morto" Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato poco fa che l'Iran ha attaccato due navi nello Stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri otto.

"Il ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco, definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale", ha scritto il ministero su X. Trump: "Finiremo per controllare Hormuz" Il nuovo conflitto contro l'Iran "sarà molto veloce". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. "Attacchiamo stanotte e colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo Stretto di Hormuz", ha aggiunto. "Hanno rotto l'accordo, hanno scoperto che c'era qualcosa che non gli piaceva e noi non intendiamo accettarlo. Alla fine finiremo per controllare tutto quello che stanno facendo: è folle e molto stupido", ha detto ancora Trump. Trump: "Un accordo con l'Iran è ancora possibile" Un accordo con l'Iran è ancora "possibile". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. "Sì, penso che un accordo sia possibile, certo che lo penso", ha detto Trump nonostante la ripresa dei raid americani contro l'Iran.

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