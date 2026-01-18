le voci

Gli iraniani fuggiti in Italia: «Temiamo per i nostri cari»

Bianca Senatore
18 gennaio 2026 • 17:50

«A 17 anni la polizia morale mi attaccò», dice Mohammed Nouri. «Nel 2023 scappare fu un miracolo». I giovani stabilitisi qui sono in pena per chi è rimasto nel loro paese: non sanno neppure se siano vivi  

«Abbiamo paura, ma le proteste non si fermeranno. Oggi siamo a punto tale che non c'è modo di tornare indietro. Abbiamo perso i nostri amici, figli e genitori. Non possiamo continuare a vivere con questo regime». A dirlo è Mohammed Nouri, un giovane iraniano scappato nel 2023 dopo aver ricevuto minacce di arresto e di morte. Oggi, Mohammed è uno dei circa tredicimila iraniani iscritti alle università italiane – studia Artificial Intelligence a Pavia – ma non dimentica il suo paese, soprattutto a

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.