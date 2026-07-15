«Iraniani in piazza contro l’America per ordine degli ayatollah»

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«C’è un clima diverso adesso, più teso, meno speranzoso, decisamente cupo». A raccontarlo è Azam, 68 anni, che insieme al figlio Parviz ha appoggiato le proteste di gennaio ed ha sperato che l’intervento americano portasse davvero al crollo del regime. Dopo quasi sei mesi di guerra, però, e soprattutto dopo le ultime schermaglie internazionali, l’illusione è definitamente sfumata. «Anche chi fino a qualche settimana fa voleva la guerra e sperava che a lungo andare Trump avrebbe capovolto il gove