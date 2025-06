"Abbiamo intrapreso l'offensiva perché era giunto il momento, avevamo raggiunto il punto di non ritorno". Lo ha dichiarato il capo di Stato Maggiore dell'Idf Eyal Zamir giustificando l'attacco all'Iran sferrato nella notte. "Questa è un'operazione fatale per prevenire una minaccia esistenziale da parte di un nemico che mira alla nostra distruzione. Non possiamo aspettare un altro momento per agire, non abbiamo scelta. Combatteremo insieme con un unico obiettivo in mente: garantire un futuro più sicuro allo Stato di Israele e ai suoi cittadini", ha affermato.