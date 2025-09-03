La reazione dell'Europa alla guerra di Gaza è stata un "fallimento assoluto" e i doppi standard rispetto al sostegno offerto all'Ucraina rischiano di compromettere la credibilità internazionale dell'Occidente. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in un'intervista al Guardian, prima dell'incontro a Londra con il primo ministro Keir Starmer.

"Non è accettabile: se vogliamo aumentare la nostra credibilità in altre crisi, come quella in Ucraina, non possiamo continuare così", ha dichiarato Sanchez, primo leader europeo a parlare apertamente di "genocidio" a Gaza. Il capo del governo iberico ha chiesto all'Ue di fare di più, anche punendo finanziariamente Israele, e ha ricordato che Madrid ha spinto per sospendere il partenariato strategico tra Bruxelles e Tel Aviv. "Quello che stiamo vedendo a Gaza è forse uno degli episodi più oscuri delle relazioni internazionali del XXI secolo" ha detto.

Il premier socialista ha accolto con favore la decisione di altri paesi europei di seguire la Spagna nel riconoscere lo Stato di Palestina, ma ha denunciato le divisioni interne all'Ue su come influenzare Israele. Sanchez ha inoltre accusato l'amministrazione statunitense del presidente Donald Trump di voler smantellare l'ordine globale nato dopo la Seconda guerra mondiale: "L'architetto principale di quell'ordine, gli Stati Uniti, oggi lo stanno indebolendo". L'incontro con Starmer sarà il primo vertice bilaterale di rilievo tra Regno Unito e Spagna da oltre dieci anni, reso possibile dall'accordo sul futuro di Gibilterra che ha chiuso la disputa post-Brexit.