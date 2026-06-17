In Cisgiordania i coloni appiccano il fuoco a due moschee

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«Vendetta», «Tanti saluti dai detenuti». «La notte delle moschee». Con pennellate di vernice nera, nella notte tra lunedì e martedì alcuni coloni israeliani sono arrivati al villaggio palestinese di Jaljilya, a pochi chilometri da Ramallah e hanno imbrattato i muri della piccola moschea locale. Mentre filmavano, i coloni hanno poi gettato benzina sulle mura e all’interno e provocato un incendio in gran parte dell’edificio. I cittadini palestinesi del villaggio hanno provato a spegnere le fiamme