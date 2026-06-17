Mondo

In Cisgiordania i coloni appiccano il fuoco a due moschee

Bianca Senatore
Segui Domani su Google
17 giugno 2026 • 20:40

Presi di mira due villaggi lontano da Ramallah. Le testimonianze: «Ogni notte arrivano armati di mazze, catene e fiaccole». La  polizia non interviene mai

«Vendetta», «Tanti saluti dai detenuti». «La notte delle moschee». Con pennellate di vernice nera, nella notte tra lunedì e martedì alcuni coloni israeliani sono arrivati al villaggio palestinese di Jaljilya, a pochi chilometri da Ramallah e hanno imbrattato i muri della piccola moschea locale. Mentre filmavano, i coloni hanno poi gettato benzina sulle mura e all’interno e provocato un incendio in gran parte dell’edificio. I cittadini palestinesi del villaggio hanno provato a spegnere le fiamme

Per continuare a leggere questo articolo

Bianca Senatore
Bianca Senatore
Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.