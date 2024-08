Catherine Russell, direttrice esecutiva dell'Unicef, ha scritto un post su X in merito alla campagna di vaccinazione di massa contro la poliomielite prevista a Gaza. Ha sottolineato che è fondamentale rispettare le pause umanitarie specifiche per ogni area, e che ogni eventuale mancanza in tal senso costituirebbe un "fallimento imperdonabile" per i bambini di Gaza e delle zone circostanti. Russell ha dichiarato su X: "L'Unicef è pronto a dare il via al primo ciclo di vaccinazione contro la poliomielite a Gaza domenica per raggiungere circa 640.000 bambini. Tutte le parti DEVONO rispettare le pause umanitarie specifiche per area per impedire alla poliomielite di diffondersi a Gaza e nella regione. È molto semplice. Se i combattimenti non si fermano, i vaccinatori antipolio non saranno in grado di raggiungere i bambini. Gaza è stata libera dalla polio per 25 anni fino ad ora. Non rispettare queste pause sarebbe un fallimento imperdonabile per i bambini di Gaza e della regione che hanno già sofferto così tanto. Soprattutto, i bambini di Gaza hanno bisogno di un cessate il fuoco, di protezione da ogni forma di danno, di accesso all'assistenza sanitaria, di acqua potabile e servizi igienici. E tutti gli ostaggi devono essere rilasciati incondizionatamente e riuniti ai propri cari.