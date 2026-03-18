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Nella notte due persone sono morte per le gravi ferite riportate nell’impatto di un missile balistico iraniano nel sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv. Lo hanno annunciato i servizi di emergenza israeliani, precisando che si tratta di una coppia di circa 70 anni. Il pesante bombardamento nel centro di Israele, ha fatto sapere l’establishment iraniano attraverso la tv di Stato, è la vendetta per l’uccisione di Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale: «Bombe a grappolo sono state sparate contro Tel Aviv». È il capo dell’esercito iraniano, il generale Amir Hatami, ad aver dichiarato che la morte di Larijani sarà «vendicata».

Anche a Beirut, ha riferito il ministero della Sanità libanese, due attacchi israeliani nella notte hanno ucciso almeno sei persone e ne hanno ferite 24. Le forze di difesa israeliane hanno poi lanciato un altro raid nella periferia sud della capitale libanese.

Nuovi raid dell'Idf a Beirut, bombardamenti vicino a Piazza dei Martiri Un nuovo raid aereo israeliano ha colpito un edificio nel quartiere di Zokak el-Blat a Beirut, in Libano. Le immagini trasmesse in tv mostrano diversi appartamenti del palazzo avvolti dalle fiamme. L'attacco è stato effettuato senza alcun preavviso da parte di Israele, riporta L'Orient Le Jour. Un altro bombardamento dell'esercito israeliano (Idf) aveva colpito un edificio a più piani a Bachoura, a poche centinaia di metri dal Gran Serail e da Piazza dei Martiri nel centro di Beirut. L'edificio, completamente crollato, era già stato preso di mira da attacchi il 12 marzo. Idf: «Colpiti centri comando dei Pasdaran a Teheran» Le forze armate israeliane hanno riferito di aver colpito centri di comando a Teheran, siti di lancio di missili balistici e altre infrastrutture del regime iraniano. Nella capitale è finito nel mirino il quartier generale dell'Unità di Sicurezza dei Guardiani della Rivoluzione islamica, responsabile della repressione di proteste e rivolte in Iran, e un centro di comando per il sistema di lancio di missili balistici, si legge nella nota dell'Idf. Riunione a Riad dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi e islamici L'Arabia Saudita ospiterà stasera una "riunione consultiva dei ministri degli Esteri di diversi Paesi arabi e islamici, con l'obiettivo di approfondire la consultazione e il coordinamento sulle modalità di sostegno alla sicurezza e alla stabilità della regione". Lo ha annunciato Riad. Araghchi: «L'uccisione Larijani non destabilizza il sistema politico» L'uccisione del segretario del Consiglio supremo per la sicurezza Nazionale iraniano, Ali Larijani, non destabilizza il sistema politico iraniano. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un'intervista ad Al Jazeera. "Non capisco perché statunitensi e israeliani non abbiano ancora compreso questo punto: la Repubblica Islamica dell'Iran ha una solida struttura politica con istituzioni politiche, economiche e sociali consolidate - ha dichiarato Araghchi - la presenza o l'assenza di un singolo individuo non intacca questa struttura". "L'ondata di ripercussioni globali è appena iniziata e colpirà tutti - indipendentemente da ricchezza, fede o razza", ha scritto su X Araghchi, allegando una copia dell'annuncio di dimissioni del direttore del Centro Nazionale per l'Antiterrorismo degli Stati Uniti, provocato dalla guerra. "Un numero crescente di voci - (inclusi) funzionari europei e statunitensi - esclama che la guerra contro l'Iran è ingiusta. Altri membri della comunità internazionale dovrebbero seguire l'esempio," ha aggiunto il ministro. L'Iran minaccia vendetta per la morte di Larijani Il capo dell'esercito iraniano, il generale Amir Hatami, ha dichiarato oggi che la morte del capo della sicurezza della Repubblica islamica Ali Larijani sarà "vendicata", secondo quanto riportato dai media di Teheran. "Il sangue puro" di Larijani "e degli altri amati martiri sarà vendicato", ha affermato Hatami in una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa Tasnim. Da parte sua il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato in un comunicato che gli attacchi che hanno colpito stanotte Tel Aviv causando almeno due morti sono stati lanciati "per vendicare" Larijani e gli altri funzionari uccisi ieri negli attacchi contro l'Iran. Libano, almeno 6 morti e 24 feriti negli attacchi israeliani a Beirut Secondo un rapporto preliminare del ministero della Salute del Libano, due attacchi israeliani a Beirut hanno provocato almeno sei morti e 24 feriti. L'esercito israeliano (Idf) ha poi lanciato un altro raid nella periferia sud della capitale libanese. Lo riporta L'Orient Le Jour. Un nuovo attacco con drone ha colpito l'ambasciata Usa a Baghdad Un attacco con drone ha colpito l'ambasciata Usa a Baghdad nelle prime ore della notte. Lo ha riferito fonte della sicurezza all'Afp, e un cronista dell'agenzia ha riferito di aver sentito un'esplosione. "Un drone ha colpito direttamente l'ambasciata", ha riferito un funzionario della sicurezza, senza specificare se ci siano stati danni. Un secondo funzionario ha detto che il drone è caduto "vicino alla recinzione di sicurezza dell'ambasciata". Solo ieri un altro attacco con droni e razzi aveva colpito l'ambasciata statunitense nella capitale irachena. Due morti a Ramat Gan (Tel Aviv) a seguito di un attacco iraniano Nella notte, due persone sono morte per le gravi ferite riportate nell'impatto di un missile balistico iraniano nel sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv. Lo annunciano i servizi di emergenza israeliani.

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