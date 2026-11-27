Il leader di Ra’am, Mansour Abbas, si appresta a dichiarare pubblicamente di riconoscere Hamas come organizzazione terrorista: è una delle richieste principali del premier incaricato. Che annuncia di voler formare il nuovo esecutivo entro una settimana
Il presidente del partito arabo israeliano Ra’am, Mansour Abbas, si appresta a dichiarare pubblicamente di riconoscere Hamas come organizzazione terroristica, in una svolta politica significativa che potrebbe spianare la strada all’ingresso del suo partito in una coalizione guidata dal premier incaricato Gadi Eisenkot. «Sabato sera andrà in onda su Channel 12 News la mia intervista con la giornalista Dana Weiss», ha fatto sapere Abbas. «Affronterò la questione della definizione di Hamas», ha con