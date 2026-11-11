Scontro Trump-Bibi: «Urla infernali, litigano sull’attacco all’Iran»

Campagna del Likud per bloccare possibile accordo di Eisenkot con i partiti arabi. Il leader di Ra’am: «Il premier aveva rapporti con Sinwar, mente del 7 ottobre»

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Asur lehakim memshalà mesukenet, «È vietato formare un governo pericoloso», Im tomkhéi ha-teror shel Ra’am ve-ha-Meshutéfet!, «con i sostenitori del terrorismo di Ra’am e della Lista Unita!». Lo stesso slogan, ripetuto a raffica, compare in una serie di post rilasciati nelle ultime 24 ore sugli account social media di Benjamin Netanyahu. E viene recitato fedelmente dai suoi seguaci. Dopo il suo discorso incendiario alla Knesset, nel quale ha accusato i membri dei partiti arabi di voler distrugge