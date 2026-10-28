Israele, un paese senza maggioranza. L’ipotesi del governo di unità nazionale

Nessuno dei blocchi ha i numeri per governare, Herzog implora i leader a evitare il voto anticipato. Finora solo la sinistra apre ad un’alleanza con le formazioni arabe. Che il Likud accusa di aver «rubato le elezioni» chiedendo un’inchiesta. Netanyahu punta ad ottenere l’incarico
GERUSALEMME – Il conteggio dei voti in Israele non è ancora terminato, ma il giorno dopo le elezioni nazionali iniziano i posizionamenti delle varie formazioni, in assenza di una maggioranza chiara che possa permettere la formazione di un governo. Con l’85% delle schede scrutinate, il Likud del premier uscente Benjamin Netanyahu si affermerebbe come primo partito, eleggendo 26 deputati. Insieme ai suoi alleati ultranazionalisti e religiosi potrebbe contare su un totale di 53 seggi, perdendo la m